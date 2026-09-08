Европейские элиты всё громче говорят о подготовке к возможному конфликту с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такую риторику «петушением» и заявил, что Москва не собирается воевать с Европой. Об этом он сообщил в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова».

«Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет. Мол, что к 2030 году они уже должны быть готовыми воевать против нашей страны», — сказал он.

При этом Москва, подчеркнул Лавров, не рассматривает войну с европейскими государствами как свою цель. Россия, по его словам, не собирается первой нападать на Европу. Глава МИД также напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина по возможному столкновению. Российский президент ранее заявлял, что у страны нет намерений начинать войну с Европой, однако в случае нападения ответ будет иным.

Напомним, в Европе в последние месяцы всё громче звучат заявления о войне с Россией до 2030 года. С другой стороны, как признают сами военные аналитики, сотрудничающие с НАТО, Европа в текущем состоянии не готова к длительной войне на истощение с РФ из-за нехватки ресурсов и недостаточной готовности общества. Москва называет подобную воинственную риторику «европейской наглостью», подчёркивая, что не имеет намерений нападать на европейские страны, но предупреждает, что в случае агрессии ответ будет «принципиально иной».