Лавров напомнил о договорённости на Аляске и заявил о готовности вернуться к ней

Москва считает, что на встрече президентов России и США в Анкоридже была достигнута договорённость, и по-прежнему готова вернуться к ней. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

По словам министра, Вашингтон продолжает усилия по урегулированию украинского конфликта, хотя периодически переключает внимание на другие международные кризисы. Европа, считает Лавров, пытается включиться в этот процесс, поскольку чувствует, что её оставляют за бортом.

«Мы считаем, что в Анкоридже была договоренность, и по-прежнему готовы к ней вернуться. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом», — сказал глава МИД.

Ранее Лавров рассказывал, что в Анкоридже обсуждались предложения США, содержавшие компромиссные положения. По его словам, Путин согласился принять американский вариант. Российский министр также заявлял, что Москва не получала от Вашингтона сообщения об отказе от обсуждавшихся тогда предложений.

На прошлой неделе Лавров вновь поднял эту тему и заявил, что США отошли от договорённостей, достигнутых на Аляске. Нынешнее выступление стало подтверждением позиции Москвы: российская сторона считает возможным вернуться к тому, что обсуждали президенты.

15 августа 2025 года Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе в Анкоридже. Переговоры длились около трёх часов, одной из главных тем стало урегулирование конфликта на Украине. После саммита Путин сообщил о достигнутых с американским президентом пониманиях, которые, по его словам, могли открыть путь к миру. Трамп заявил о прогрессе, но отметил, что по нескольким крупным вопросам окончательного согласия нет. Совместный документ стороны не подписали. Позднее Сергей Лавров рассказал, что ещё до встречи спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Москве предложения по Украине, учитывавшие, по оценке российской стороны, ситуацию на местах и содержавшие компромиссные положения. По словам главы МИД, в Анкоридже Путин подтвердил готовность принять американский вариант, однако дальнейшего оформления эти договорённости не получили.