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Регион
Опубликовано 26 сентября, 16:39

Лавров назвал доверие условием урегулирования ситуации вокруг Ормуза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Восстановление доверия между арабскими странами и Ираном является необходимым условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра, вооружённые конфликты в зоне Персидского залива продолжаются несмотря на ущерб для международной навигации и торговли. Лавров призвал выстраивать отношения между прибрежными государствами региона на основе доверия. Глава МИД России заявил, что в зоне Персидского залива и Ормузского пролива продолжаются рецидивы вооружённой конфронтации, несмотря на очевидный ущерб для мировой навигации и торговли.

«Считаем необходимым условием для урегулирования кризиса установить доверие в отношениях между прибрежными государствами залива — арабскими странами и Ираном», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что Россия выступает за создание устойчивой системы коллективной безопасности в районе Персидского залива. По его словам, Москва готова вместе с другими странами участвовать в стабилизации стратегически важного региона.

По словам министра, Россия предложила концепцию коллективной безопасности для стран Персидского залива и готова вместе с партнёрами участвовать в снижении напряжённости в регионе.

Лавров заявил об угрозе для мира из-за действий западных стран
Лавров заявил об угрозе для мира из-за действий западных стран

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном и остаётся одним из важнейших маршрутов поставок нефти и сжиженного газа. На фоне конфликта США и Ирана судоходство через него резко сократилось, хотя отдельные суда продолжают проходить. С середины июля американская блокада судов, связанных с Ираном, препятствует экспорту иранской нефти; также поступали сообщения об атаках на танкеры в районе пролива. Тегеран предложил открыть маршрут в рамках договорённостей с Вашингтоном о прекращении боевых действий и снятии ограничений. Соглашение пока не достигнуто.

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Анастасия Никонорова
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