Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Великобритании стоит посочувствовать, если Лондон действительно решил поддерживать Украину до завершения конфликта. По словам министра, финал для Киева будет безрадостным. Об этом он сообщил в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова».

«Британия в лице премьер-министра Энди Бёрнема сказала, что будет с Украиной до конца. Поскольку конец Украины не радостен, мне жаль Британию», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на дальнейшую военную поддержку со стороны Франции, Германии и Великобритании. В Киеве заявили, что помощь этих стран необходима для снижения возможностей России продолжать боевые действия.