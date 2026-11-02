Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в белорусскую столицу, где в ближайшие дни соберутся представители пяти десятков государств для обсуждения вопросов международной безопасности. Российский министр возглавил делегацию РФ на IV Международной конференции по евразийской безопасности.

В Минске Лавров примет участие в пленарном заседании форума. В своём выступлении руководитель российской дипломатии намерен представить оценку нынешней военно-политической обстановки на евразийском пространстве, а также обозначить подходы Москвы к формированию новой системы международной безопасности.

Одной из центральных тем встречи станет разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Инициатива предполагает формирование общих принципов взаимодействия государств континента с учётом их национальных интересов и особенностей. Переговорный процесс по подготовке документа стартовал 25 сентября: соответствующее совместное заявление приняли представители России, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы и Таджикистана.

Четвёртая Минская конференция по евразийской безопасности пройдёт 3 и 4 ноября. Организаторы ожидают более 600 участников из 50 стран. Среди приглашённых — представители государственных структур, международных объединений, дипломатического корпуса и экспертного сообщества.

Форум проводится по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко и уже стал ежегодной площадкой для обсуждения вызовов, стоящих перед странами Евразии. Предстоящая встреча должна продолжить дискуссию о принципах будущего мироустройства и возможных механизмах обеспечения безопасности на континенте.

Ранее Life.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио и Сергей Лавров кратко пообщались на полях встречи глав МИД стран G20. Среди затронутых вопросов оказалась возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа во время ноябрьского саммита АТЭС в Китае. При этом Рубио подчеркнул, что полноценные переговоры с российским коллегой не проводились, а окончательной договорённости о встрече двух президентов пока нет.