Слова главы евродипломатии Каи Каллас о главе МИД России Сергее Лаврове вызвали возмущение у ирландского журналиста Брайана Макдональда. Он напомнил политику в соцсети X, что участие Москвы в «Большой двадцатке» не зависит от её личного отношения к стране.

Поводом стали высказывания Каллас, обвинившей российского министра в распространении якобы ложных утверждений о конфликте на Украине и усомнившейся в пользе его участия в мероприятии. В ответ Макдональд напомнил, что РФ стояла у истоков G20 и принимает участие в обсуждениях с момента создания форума в 1999 году.

«G20 — это членская организация, а не званый ужин, где госпожа Каллас утверждает список гостей», — написал он.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кая Каллас выступила против приглашения Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Глава евродипломатии выразила опасение, что приезд президента РФ может сделать участие Москвы в международных форумах привычной практикой. О приглашении российского лидера госсекретарь США Марко Рубио объявил 23 сентября. Однако окончательного решения о поездке пока нет.