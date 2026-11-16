Президент России Владимир Путин во время переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже лично зачитал все пункты американского предложения по урегулированию конфликта на Украине и уточнил их содержание у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК.

По словам министра, ещё до саммита Уиткофф приезжал в Москву и подробно излагал инициативу американского президента. Когда делегации встретились на Аляске, Путин решил убедиться, что российская сторона правильно поняла все положения документа.

В присутствии Трампа, госсекретаря США Марко Рубио, помощника президента РФ Юрия Ушакова и других участников встречи российский лидер последовательно перечислил предложения Вашингтона.

«Стивен, я правильно этот пункт изложил? Перехожу к следующему», — процитировал Лавров обращение Путина к Уиткоффу.

После обсуждения всех пунктов российский президент, как утверждает глава МИД, признал, что некоторые элементы американской инициативы предполагают непростые компромиссы. Тем не менее Москва согласилась принять предложенный Вашингтоном вариант.

Лавров подчеркнул, что российская сторона восприняла это как достигнутую договорённость. При этом впоследствии появились заявления, что в Анкоридже обсуждалась лишь американская инициатива, а окончательного соглашения стороны не заключали.

«Но если ты предложил что-то, а я принял — у нас в России это значит договорились», — пояснил министр.