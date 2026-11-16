Европейские страны много раз могли выступить посредниками в урегулировании конфликта на Украине, однако, по оценке Москвы, не воспользовались этими возможностями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК.

«Европа многократно имела шанс сыграть посредническую роль, начиная с февраля 2014 года, когда Франция, Германия и Польша выступили гарантами соглашения между Януковичем и оппозицией», — напомнил глава МИД.

Лавров имел в виду соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине, подписанное 21 февраля 2014 года при участии европейских представителей. Уже на следующий день ситуация в Киеве резко изменилась, а Виктор Янукович покинул столицу.

Министр отметил, что впоследствии европейские государства получали и другие возможности содействовать урегулированию. «Все знаем, чем это завершилось», — заключил он.

Отдельно глава российской дипломатии высказался о действиях европейских политиков после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. По утверждению Лаврова, представители Европы отправились в Вашингтон и «повисли на руках» у американского президента, убеждая его отказаться от предложений по урегулированию, которые ранее были согласованы с Россией.

Тема участия европейских государств в переговорах вновь возникла после трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. В Евросоюзе заявили о намерении подключиться к дальнейшему обсуждению урегулирования.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров обвинил европейских политиков в попытках присоединиться к переговорам без понимания своей возможной роли. По мнению министра, Европа опасается остаться за пределами дипломатического процесса.