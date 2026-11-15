Европейские политики пытаются присоединиться к переговорам по Украине, поскольку понимают, что рискуют остаться в стороне от процесса урегулирования. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Но при этом все равно их заявления подтверждают отсутствие понимания того, какая роль может быть им отведена», — заметил он.

Особенно резко Лавров отозвался о предложениях председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас. Первая настаивает на прекращении огня до обсуждения будущей системы европейской безопасности, а вторая выступает против урегулирования, учитывающего российские интересы.

«Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала перемирие и только потом — любые разговоры о европейской безопасности, или как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, это абсолютно тупиковые размышления, и надеюсь, что все это понимают», — подчеркнул министр.