Лавров назвал тупиком призывы Европы к перемирию без учёта интересов России
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Европейские политики пытаются присоединиться к переговорам по Украине, поскольку понимают, что рискуют остаться в стороне от процесса урегулирования. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
«Но при этом все равно их заявления подтверждают отсутствие понимания того, какая роль может быть им отведена», — заметил он.
Особенно резко Лавров отозвался о предложениях председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас. Первая настаивает на прекращении огня до обсуждения будущей системы европейской безопасности, а вторая выступает против урегулирования, учитывающего российские интересы.
«Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала перемирие и только потом — любые разговоры о европейской безопасности, или как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, это абсолютно тупиковые размышления, и надеюсь, что все это понимают», — подчеркнул министр.
Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз раскололся на три лагеря из-за выбора представителя для переговоров с Россией. Одни страны выступали за председателя Евросовета Антониу Кошту, другие настаивали на самостоятельном участии крупнейших европейских государств, а третьи поддерживали кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас.