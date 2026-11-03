Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Перед началом переговоров дипломаты поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Встреча состоялась 3 ноября в белорусской столице, где собрались представители десятков государств и международных организаций. Для Синирлиоглу это первое участие в Минской конференции. Содержание переговоров и достигнутые договорённости пока не раскрываются.

Контакт состоялся на фоне резкой критики ОБСЕ со стороны российского министра. Ранее в тот же день Лавров заявил, что не видит возможности спасти организацию в обозримом будущем. По его оценке, сейчас она преимущественно используется для обмена политическими обвинениями.

При этом глава МИД РФ положительно оценил личное участие Синирлиоглу в конференции. Москва продолжает поддерживать контакты с руководством организации, несмотря на разногласия по вопросам европейской безопасности.

Нынешняя Минская конференция проходит 3–4 ноября. Одной из её основных тем стала разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, а также обсуждение новых подходов к обеспечению безопасности на континенте.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров не видит способов спасти ОБСЕ в обозримом будущем. Выступая в Минске 3 ноября, министр назвал состояние организации плачевным и обвинил западные страны в разрушении механизмов диалога. По его оценке, ОБСЕ фактически превратилась в площадку для взаимных политических обвинений, хотя Россия продолжает участвовать в её работе.