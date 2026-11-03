Глава МИД России Сергей Лавров не видит возможностей вывести Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из кризиса в обозримом будущем. По его оценке, площадка фактически превратилась в место обмена взаимными обвинениями между Россией и западными странами. Об этом министр заявил журналистам в Минске.

«Не вижу я в обозримой перспективе, в обозримом будущем, как эту организацию можно спасти. Пока она — место, где можно излагать свои точки зрения и всё больше и больше опровергать ложь, которую Запад там распространяет ежедневно на каждом заседании», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Лавров считает, что нынешнее положение ОБСЕ стало следствием политики западных государств. Выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, министр охарактеризовал состояние организации как плачевное и связал его с конфронтационным подходом Запада.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Лаврова в Минск для участия в конференции по евразийской безопасности. Форум проходит 3–4 ноября и объединяет более 600 представителей 50 государств. Одной из главных тем стала разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности, которая предполагает формирование новых принципов сотрудничества и обеспечения безопасности на континенте.