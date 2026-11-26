Западные страны нашли бы повод отказаться от равноправного сотрудничества с Россией даже при отсутствии украинского конфликта. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Накануне на пресс-конференции в Гомеле глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что Москва должна понимать, какую роль европейские страны намерены играть в процессе украинского урегулирования. По словам министра, переговоры не имеют смысла, если их участники заранее исключают возможность учёта российских интересов.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции Москвы относительно подключения европейских представителей к переговорам по Украине.