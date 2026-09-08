Лавров заявил, что Запад никогда не умел честно конкурировать

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что многовековое доминирование западных стран больше невозможно сохранить искусственно. В условиях появления новых центров силы Западу придётся конкурировать на равных, чего он исторически делать не умел. Об этом он сообщил в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова».

«Никакого искусственного сохранения их доминирования, продолжавшегося более 500 лет, быть не может. Запад должен отстаивать свои позиции в честной борьбе, а этого он за всю свою историю никогда не умел делать. Запад никогда не жил по-честному и не преуспевал самостоятельно. Всегда за счёт других», — сказал он.

Одновременно на международной арене укрепляются новые центры влияния. Среди них Лавров отдельно выделил Китай, который назвал самой мощной и быстро развивающейся державой. При этом американские и европейские союзники, считает дипломат, не готовы смириться с утратой прежних позиций. В частности, им сложно признать, что Пекин обошёл их, опираясь на правила мировой валютно-финансовой и торговой системы, созданные после Второй мировой войны.

Глава МИД также отметил, что рост Китая происходит на фоне появления других центров многополярного мира. По его словам, именно этот процесс становится одной из причин нежелания западных держав принимать новую реальность.

Ранее Лавров заявил, что предстоящие выборы в Госдуму станут одним из главных политических событий ближайшего периода. Глава МИД считает, что западные страны уже пытаются подготовить почву для последующей критики российского голосования.