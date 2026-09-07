Лавров заявил о попытках Запада омрачить предстоящие выборы в России

Запад пытается создать условия, которые могли бы поставить под сомнение проведение и результаты предстоящих выборов в Госдуму. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

По словам главы МИД, выборы в нижнюю палату парламента станут одним из ключевых политических событий ближайшего периода. Он считает, что западные страны стремятся найти поводы для последующей критики российского избирательного процесса.

Лавров отметил, что подобные попытки, по его словам, проявляются не только за пределами России. По его словам, внутри страны также активизируются люди, которые содействуют реализации западных планов. Отдельно министр упомянул террористическую деятельность, которую связал с попытками ослабить позиции России в интересах Киева.

«Одно из главных событий и этого года, и всего пятилетия — это предстоящие выборы в Госдуму. Запад делает всё, чтобы омрачить это событие», — сказал Лавров.

Он добавил, что речь идёт в том числе о стремлении создать основания для заявлений о несправедливости выборов и поставить под сомнение искренность волеизъявления российских граждан.

Ранее в СВР сообщали, что европейские спецслужбы в ходе визитов на Украину обсуждают планы кибератак на инфраструктуру российских выборов. В ведомстве также заявляли о подготовке провокаций на избирательных участках и попытках заранее поставить под сомнение результаты голосования.