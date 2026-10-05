Лавров: Нынешние власти Афганистана достаточно успешно управляют страной

Нынешние власти Афганистана достаточно успешно управляют страной и контролируют её территорию. Такую оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

«Пришедшее к власти национальное правительство во главе с движением талибов поставило под контроль территорию страны и, надо признать, достаточно успешно ею управляет», — сказал глава российского МИД.

Лавров также отметил действия Кабула против террористических группировок. По его словам, афганские власти ведут с ними бескомпромиссную борьбу.

Глава МИД сообщил о ликвидации сотен боевиков и предотвращении ряда крупных атак. Среди сорванных планов, по его словам, были теракты против иностранных граждан и дипломатических представительств.

Заявление прозвучало на восьмом заседании Московского формата консультаций по Афганистану. На площадке обсуждают ситуацию в стране, вопросы безопасности и взаимодействие с действующими властями Кабула.

Ранее глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что Кабул готов открыть американским компаниям доступ к полезным ископаемым на территории страны в обмен на снятие санкций и разморозку активов. Глава МИД призвал Вашингтон не смотреть на отношения только через призму 20-летней войны. Запасы полезных ископаемых в Афганистане составляют минимум $1 трлн, включая медь, железную руду, золото, кобальт и литий.