Лавров: Европа ведёт войну против России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские страны, по его оценке, уже ведут войну против России. Такое заявление министр сделал на полях XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Московской области. Сам форум стартовал 28 сентября и продлится до 1 октября.

Поводом стал вопрос британского журналиста о том, ведёт ли Россия «гибридную скрытую войну» против европейских стран. В ответ Лавров указал на поставки Киеву европейских ракет и беспилотников, которые затем применяются против России.

«Если вы признаёте, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, — называйте это как угодно. Но то, что это война, которую Европа ведёт против нас, — это у меня никаких сомнений не вызывает», — заявил министр.

Ранее Лавров сообщил, что европейские страны закупают оружие в Африке, Азии и Латинской Америке для последующей передачи Украине. Таким образом Европа продолжает наращивать военную поддержку Киева. При этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена первой нападать на европейские государства, но рассматривает поставки оружия Украине как фактор прямого вовлечения Запада в конфликт.