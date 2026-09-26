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Опубликовано 26 сентября, 16:59

Лавров заявил о проявлениях неонацизма в странах ЕС и НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Проявления неонацизма заметны не только на Украине, но и в странах ЕС и НАТО. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 26 сентября на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Министр назвал среди таких стран государства Прибалтики и Германию. Ситуацию в ФРГ он счёл особенно тревожной.

«Метастазы этой человеконенавистнической идеологии сейчас видны и в других странах нашего континента, прежде всего, среди членов Евросоюза и НАТО, в Прибалтике, но и в Германии тоже», — сказал Лавров.

На пресс-конференции глава МИД подчеркнул необходимость борьбы с неонацизмом.

Ранее, 23 сентября, Лавров поднимал эту тему на заседании Совета Безопасности ООН. Тогда он критиковал европейские страны за их реакцию на перезахоронение на Украине деятелей Организации украинских националистов* и обвинил Запад в игнорировании происходящего.

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*Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в России.

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Никита Никонов
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