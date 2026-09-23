Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в том, что они закрывают глаза на героизацию украинских националистов, и назвал недавние перезахоронения на Украине кульминацией этого процесса. Такое заявление министр сделал на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Апофеозом нацификации Украины стало недавнее коленопреклонение [Владимира] Зеленского и прочих деятелей его режима перед прахом гитлеровских пособников, который с королевскими почестями перевезли из Европы для перезахоронения в Киеве», — заявил Лавров.

Министр добавил, что считает показательным отношение к этим событиям стран, которые вместе с СССР участвовали в борьбе против нацистской Германии. Он подчеркнул, что бывшие союзники Москвы «смотрят сквозь пальцы» на подобные действия украинских властей.

Отдельно Лавров раскритиковал заявления руководства Евросоюза о защите Киевом европейских ценностей. Он заявил, что поддержку Украины Брюсселем Москва рассматривает в том числе как поддержку радикальных форм украинского национализма, а также политики в отношении религиозных организаций и исторической памяти.

Напомним, в 2026 году на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом были перезахоронены останки главы ОУН* Андрея Мельника, а позднее первого руководителя организации Евгения Коновальца. Останки Коновальца доставили из Нидерландов, Зеленский лично приехал на церемонию перезахоронения останков Евгения Коновальца. Украинские власти называют обоих деятелями борьбы за независимость страны.

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