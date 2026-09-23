МИД РФ: Лавров обсудил с Рубио действия Киева и удары по инфраструктуре

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарём США Марко Рубио поднял тему ударов Киева по инфраструктурным объектам и взаимодействия Украины с европейскими странами. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи в Нью-Йорке.

По оценке МИД РФ, действия украинской стороны в том числе затрагивают трансграничную инфраструктуру и способны влиять на мировые энергетические рынки. Российское ведомство также заявило об ударах по мирному населению.

При обсуждении урегулирования конфликта Лавров, как сообщили в МИД РФ, обратил внимание Рубио на тесную координацию Киева с его европейскими партнёрами. Российская сторона также подтвердила свою позицию о необходимости политико-дипломатического урегулирования с учётом заявляемых Москвой причин конфликта.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что Россия продолжит добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей. Американская сторона описала содержание встречи менее подробно. В Госдепартаменте сообщили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили конфликт на Украине и двусторонние отношения России и США.

После переговоров Рубио отдельно заявил, что Москва и Киев заинтересованы в прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре и объектам, связанным с экспортом сельхозпродукции. По его словам, США готовы содействовать такому ограниченному перемирию.

Ранее Life.ru сообщал, что Рубио после встречи с Лавровым оценил перспективы энергетического перемирия и заявил, что само по себе оно не завершит конфликт. «Зерновое» и энергетическое перемирие не завершат конфликт на Украине.