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Опубликовано 26 сентября, 19:41

Лавров заявил о закупках Европой оружия в Африке и Азии для Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейские страны закупают вооружения в государствах Африки, Азии и Латинской Америки, а затем передают их Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом министр рассказал в Нью-Йорке на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Пресс-конференция прошла 26 сентября.

По словам Лаврова, при покупке оружия европейские государства дают поставщикам гарантии, что вооружения не передадут третьим странам. Министр утверждает, что впоследствии эти договорённости нарушают и техника попадает на Украину.

«Множество, огромное количество случаев, когда европейцы по всему миру шастают, извините за выражение, и закупают у стран Африки, Азии, Латинской Америки, в арабском мире, закупают вооружения, которые гарантируют, что они дальше никуда не пойдут, а всё равно передают это всё украинскому режиму», — сказал Лавров.

Глава российского МИД также прокомментировал возможную передачу российских зенитных ракетных систем С-400 третьим государствам. По его словам, соглашения о поставках такого вооружения предусматривают запрет на его дальнейшую передачу без согласия Москвы. Лавров отметил, что Россия готова рассматривать соответствующие запросы, если они поступят.

Министр отдельно заявил, что Турция не обращалась к российской стороне за разрешением на передачу приобретённых ею С-400. Он напомнил, что условия контракта требуют согласования подобных действий с Россией.

Можно ли передать турецкие С-400 другой стране? Лавров напомнил об условии контракта
Можно ли передать турецкие С-400 другой стране? Лавров напомнил об условии контракта

Ранее глава МИД республики Хакан Фидан заявил, что Турция ведёт с Вашингтоном переговоры о снятии санкций по закону CAATSA и об урегулировании проблемы с российскими комплексами С-400. Он сообщил, что санкции CAATSA мешают Анкаре, особенно в оборонной промышленности, и что Турция пытается их преодолеть. По его словам, у сторон есть «определённые креативные идеи» по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной ограничений. Министр добавил, что Турция рассчитывает реализовать решения на основе взаимной доброй воли и надеется на позитивные шаги в этом направлении.

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Антон Голыбин
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