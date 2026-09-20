Фидан: Турция рассчитывает на позитивные шаги США по санкциям CAATSA и С-400

Турция ведёт с Вашингтоном переговоры о снятии санкций по закону CAATSA и об урегулировании проблемы с российскими комплексами С-400. Об этом глава МИД республики Хакан Фидан заявил в эфире телеканала NTV.

Глава МИД Турции заявил, что санкции CAATSA мешают Анкаре, особенно в оборонной промышленности, и что Турция пытается их преодолеть. По его словам, у сторон есть «определённые креативные идеи» по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной ограничений. Министр добавил, что Турция рассчитывает реализовать решения на основе взаимной доброй воли и надеется на позитивные шаги в этом направлении.

Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 млрд долларов. Поставки завершились к октябрю 2019-го.

Именно покупка С-400 стала основанием для санкций США по CAATSA. Анкару вывели из программы производства истребителей F-35, а по контракту на модернизированные F-16 возникли серьёзные задержки. Вашингтон предлагал в качестве развязки отказаться от российских комплексов и вывезти их с территории страны.

Ранее Хакан Фидан заявил, что переговорный процесс между США и Ираном в последние месяцы зашёл в тупик. Ситуация усугубляется кризисом вокруг хуситов и проблемой Баб-эль-Мандебского пролива. По словам Фидана, Анкара вместе с другими странами добивается завершения переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном.