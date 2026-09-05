«Лай Моськи на слона»: Литву осадили в стиле Крылова за призыв урезать визы россиянам

Глава крымского парламента Владимир Константинов резко прокомментировал призыв властей Литвы сократить выдачу виз российским гражданам. В беседе с РИА «Новости» он сравнил эти заявления с «лаем Моськи на слона», отметив их недальновидность и политическую ангажированность.

«Ещё Крылов описал подобную ситуацию в своей бессмертной басне «Слон и Моська». Но Моськи с тех пор никак не переведутся», — сказал он.