«Лай Моськи на слона»: Литву осадили в стиле Крылова за призыв урезать визы россиянам
Константинов назвал «лаем Моськи» призыв Литвы урезать визы для россиян
Обложка © Wikipedia / Совет министров Республики Крым
Глава крымского парламента Владимир Константинов резко прокомментировал призыв властей Литвы сократить выдачу виз российским гражданам. В беседе с РИА «Новости» он сравнил эти заявления с «лаем Моськи на слона», отметив их недальновидность и политическую ангажированность.
«Ещё Крылов описал подобную ситуацию в своей бессмертной басне «Слон и Моська». Но Моськи с тех пор никак не переведутся», — сказал он.
Ранее Life.ru сообщал, что в Евросоюзе обсуждают новые ограничения на выдачу туристических виз россиянам. Позже литовские власти выступили с инициативой ужесточить визовый режим для граждан РФ, ссылаясь на соображения безопасности и солидарность с Украиной.
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