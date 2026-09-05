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Регион
Опубликовано 5 сентября, 13:16

«Лай Моськи на слона»: Литву осадили в стиле Крылова за призыв урезать визы россиянам

Константинов назвал «лаем Моськи» призыв Литвы урезать визы для россиян

Обложка © Wikipedia / Совет министров Республики Крым

Обложка © Wikipedia / Совет министров Республики Крым

Глава крымского парламента Владимир Константинов резко прокомментировал призыв властей Литвы сократить выдачу виз российским гражданам. В беседе с РИА «Новости» он сравнил эти заявления с «лаем Моськи на слона», отметив их недальновидность и политическую ангажированность.

«Ещё Крылов описал подобную ситуацию в своей бессмертной басне «Слон и Моська». Но Моськи с тех пор никак не переведутся», — сказал он.

Bloomberg: ЕС хочет надавить на Россию через туристические визы
Bloomberg: ЕС хочет надавить на Россию через туристические визы

Ранее Life.ru сообщал, что в Евросоюзе обсуждают новые ограничения на выдачу туристических виз россиянам. Позже литовские власти выступили с инициативой ужесточить визовый режим для граждан РФ, ссылаясь на соображения безопасности и солидарность с Украиной.

Главные решения зарубежных властей, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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