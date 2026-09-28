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Опубликовано 28 сентября, 11:11

Лазер — убийцу дронов на базе внедорожника испытали под Петербургом

Обложка © Max/Росгвардия. Северо-Западный округ

Обложка © Max/Росгвардия. Северо-Западный округ

Новейший мобильный боевой лазер для уничтожения беспилотников испытали в Ленинградской области. Установку разместили на базе внедорожника и проверили по дронам разных типов, сообщил официальный канал Северо-Западного управления Росгвардии.

Фото © Max / Росгвардия. Северо-Западный округ

Фото © Max / Росгвардия. Северо-Западный округ

В испытаниях участвовали специалисты радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии и представители военно-промышленного комплекса.

Фото © Max / Росгвардия. Северо-Западный округ

Фото © Max / Росгвардия. Северо-Западный округ

На полигоне проверяли тактико-технические и боевые возможности комплекса. Беспилотники маневрировали на разной высоте, скорости и удалении от лазерной установки.

Название нового комплекса, мощность лазера, дальность поражения целей и другие подробные характеристики публично не раскрываются. По итогам испытаний разработчики должны получить рекомендации по дальнейшему совершенствованию способов боевого применения установки.

«Звёздные войны» на границе: США применили лазер против дронов наркокартелей
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Ранее Life.ru показывал работу другого российского боевого лазера для борьбы с БПЛА — комплекса «Кочевник». Кадры его применения впервые появились в мае 2025 года.

Больше новостей о новых системах вооружения, беспилотниках и средствах противодействия им — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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