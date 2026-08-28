«Звёздные войны» на границе: США применили лазер против дронов наркокартелей
ВС США сбили три дрона наркокартеля с помощью лазерного оружия
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Американские вооружённые силы провели операцию по ликвидации трех беспилотных аппаратов, принадлежащих мексиканским наркокартелям. Инцидент произошел в приграничной зоне, о чём сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США.
Для нейтрализации целей военные задействовали многоцелевую лазерную установку AMP-HEL. Это высокотехнологичное средство противовоздушной обороны впервые применили в реальных условиях против нарушителей воздушного пространства.
Командование аэрокосмической обороны Северной Америки не раскрыло точные координаты инцидента. Журналистам не удалось выяснить, находились ли БПЛА над американской или мексиканской территорией в момент поражения.
Согласно официальному заявлению, действия военных были продиктованы необходимостью устранения «физической угрозы». Аппараты ставили под удар безопасность солдат и сотрудников таможенной службы, работающих в секторе.
Использование передовых лазерных технологий подчеркивает растущую обеспокоенность Вашингтона активностью криминальных группировок. Ситуация демонстрирует готовность армии жестко реагировать на попытки использования авиации в противоправных целях.
Ранее в Неаполе над базой ВМС США заметили неопознанный дрон. По данным Stars and Stripes, инцидент случился 13 августа. Военные уже приняли необходимые меры предосторожности.
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