«Звёздные войны» на границе: США применили лазер против дронов наркокартелей

Американские вооружённые силы провели операцию по ликвидации трех беспилотных аппаратов, принадлежащих мексиканским наркокартелям. Инцидент произошел в приграничной зоне, о чём сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

Для нейтрализации целей военные задействовали многоцелевую лазерную установку AMP-HEL. Это высокотехнологичное средство противовоздушной обороны впервые применили в реальных условиях против нарушителей воздушного пространства.

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки не раскрыло точные координаты инцидента. Журналистам не удалось выяснить, находились ли БПЛА над американской или мексиканской территорией в момент поражения.

Согласно официальному заявлению, действия военных были продиктованы необходимостью устранения «физической угрозы». Аппараты ставили под удар безопасность солдат и сотрудников таможенной службы, работающих в секторе.

Использование передовых лазерных технологий подчеркивает растущую обеспокоенность Вашингтона активностью криминальных группировок. Ситуация демонстрирует готовность армии жестко реагировать на попытки использования авиации в противоправных целях.

Ранее в Неаполе над базой ВМС США заметили неопознанный дрон. По данным Stars and Stripes, инцидент случился 13 августа. Военные уже приняли необходимые меры предосторожности.