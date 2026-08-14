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14 августа, 14:58

На военной базе США в Неаполе обнаружен неизвестный БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze / Не является фото с места событий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze / Не является фото с места событий

В Неаполе над базой ВМС США заметили неопознанный дрон. По данным Stars and Stripes, инцидент случился 13 августа. Военные уже приняли необходимые меры предосторожности.

«Дрон не содержал взрывчатых веществ и не представлял опасности. Было неясно, был ли дрон оснащён камерой или другими устройствами наблюдения. Его марка и производитель также неизвестны», — говорится в публикации.

Итальянскими правоохранительными органами был конфискован беспилотный летательный аппарат. В настоящий момент инициировано расследование, целью которого является установление владельца устройства и обстоятельств его несанкционированного проникновения на территорию военного объекта.

Неизвестный БПЛА обнаружили у побережья Турции в Чёрном море
Неизвестный БПЛА обнаружили у побережья Турции в Чёрном море

Ранее в румынском уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной, разбился неизвестный беспилотник. Как сообщили в Минобороны Румынии, дрон летел слишком низко, поэтому системы ПВО его не обнаружили.

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Наталья Демьянова
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