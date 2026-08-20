На базе Космических сил США журналистов задержали под прицелом из-за ошибки

Пять журналистов и двух американских военнослужащих по ошибке задержали под прицелом оружия на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Все они были официально приглашены на закрытое мероприятие, однако охрана приняла группу за пытавшихся незаконно проникнуть на объект.

Инцидент произошёл 17 августа перед церемонией закладки нового учебного объекта для операторов ракетных систем. Представителей СМИ и военных везли на территорию базы колонной в сопровождении сотрудников пресс-службы Ванденберга.

У въезда машины неожиданно остановили. Сотрудники безопасности подняли заграждения, включили сирены и потребовали от находившихся внутри выйти с поднятыми руками. На группу направили оружие. Двух военнослужащих базы — офицера и рядового — заковали в наручники и посадили в служебные автомобили, а журналистам приказали сидеть на бордюре.

Среди задержанных были сотрудники телеканалов KEYT и KSBY-TV, издания Noozhawk, а также Santa Maria Times/Lompoc Record. Их удерживали более получаса, в результате чего журналисты пропустили мероприятие, ради которого приехали на базу. После выяснения обстоятельств всех отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

В Space Launch Delta 30 произошедшее объяснили сбоем коммуникации. Представители базы отметили, что в последнее время участились попытки несанкционированного проникновения, поэтому потенциальных нарушителей рассматривают как угрозу до выяснения обстоятельств.

Позднее командование Ванденберга распорядилось провести полную проверку системы взаимодействия с приглашёнными СМИ. Главный редактор Noozhawk Том Болтон назвал случившееся не только ненужным, но и потенциально опасным, поскольку охрана применила оружие в отношении людей, которые прибыли на базу официально.

Ранее Life.ru рассказывал, что именно с базы Ванденберг США проводят испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. В мае 2026 года американские военные запустили оттуда очередную невооружённую МБР.