В США по запросу Британии задержали братьев Тейт, обвиняемых в торговле людьми

Федеральные судебные приставы США задержали в Майами братьев Эндрю и Тристана Тейтов. Их подозревают в торговле людьми. Запрос на арест поступил от властей Великобритании. Агентство Associated Press сообщило об этом со ссылкой на маршалов.

«Британская прокуратура объявила поздно вечером в субботу, что они добиваются экстрадиции братьев по обвинению в изнасиловании и торговле людьми», — отмечает агентство.

Задержание братьев Тейт в Майами. Видео © X / Nick Sortor

Румынские оперативники установили, что братья Тейт создали преступную группировку. Эта организация вербовала девушек для работы в видеочатах. Преступники заставляли жертв создавать порнографические материалы. Затем злоумышленники размещали этот контент на платных платформах. Братья заработали на продаже таких материалов 2,8 миллиона долларов. Дополнительно они получили 887 тысяч токенов криптовалюты.

Следователи считают, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в интимную связь с 15-летней девушкой. Преступники также привлекали несовершеннолетнюю к созданию порнографии.

Как писал Life.ru, братьев Тейт заподозрили в похищении девушек в 2022 году. Бывшие профессиональные кикбоксёры стали блогерами и бизнес-коучами. Следствие также обвиняет мужчин в организации преступной группы и отмывании денег.