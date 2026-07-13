Дядя 16 детей-маугли из Огайо обвинил в их заточении низкий IQ матери

В США продолжается расследование шокирующего дела о семье из Огайо, где нашли 16 детей, живущих в нечеловеческих условиях. Брат их матери заявил, что она не справилась с воспитанием из-за низкого интеллекта. Об этом пишет The Tab со ссылкой на публикации предполагаемого дядю спасённых из заточения ребят.

«Детям-маугли» от полутора до 18 лет — они не ходили в школу, некоторые не умели говорить, жили в грязи и без нормальной еды. Троих госпитализировали, одного подключили к ИВЛ.

Полиция арестовала четверых взрослых — супругов Сайдерс и родителей мужа. Каждому предъявили по 16 обвинений. Все не признали вину. Одного из мужчин выпустили из-под стражи по состоянию здоровья.

Напомним, что власти штата Огайо освободили 16 детей семьи Сайдерс. Более четырёх лет их держали в одной комнате площадью около 12 квадратных метров. Семерых пришлось срочно доставить в больницу, причём двоих переправили в травмцентры вертолётами, а один ребёнок был в критическом состоянии.