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13 июля, 11:00

Дядя 16 детей-маугли из Огайо обвинил в их заточении низкий IQ матери

Обложка © Southeastern Ohio Regional Jail

Обложка © Southeastern Ohio Regional Jail

В США продолжается расследование шокирующего дела о семье из Огайо, где нашли 16 детей, живущих в нечеловеческих условиях. Брат их матери заявил, что она не справилась с воспитанием из-за низкого интеллекта. Об этом пишет The Tab со ссылкой на публикации предполагаемого дядю спасённых из заточения ребят.

«Детям-маугли» от полутора до 18 лет — они не ходили в школу, некоторые не умели говорить, жили в грязи и без нормальной еды. Троих госпитализировали, одного подключили к ИВЛ.

Полиция арестовала четверых взрослых — супругов Сайдерс и родителей мужа. Каждому предъявили по 16 обвинений. Все не признали вину. Одного из мужчин выпустили из-под стражи по состоянию здоровья.

Мать 16 одичавших детей из США ранее родила сиамских близнецов
Мать 16 одичавших детей из США ранее родила сиамских близнецов

Напомним, что власти штата Огайо освободили 16 детей семьи Сайдерс. Более четырёх лет их держали в одной комнате площадью около 12 квадратных метров. Семерых пришлось срочно доставить в больницу, причём двоих переправили в травмцентры вертолётами, а один ребёнок был в критическом состоянии.

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Наталья Афонина
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