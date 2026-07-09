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9 июля, 07:35

Мать 16 одичавших детей из США ранее родила сиамских близнецов

Обложка © Southeastern Ohio Regional Jail

Обложка © Southeastern Ohio Regional Jail

Американка Элизабет Сайдерс, в доме которой нашли 16 одичавших детей, четыре года назад родила недоношенных сиамских близнецов. Об этом сообщает телеканал WOWK.

История женщины из деревни Хамден (штат Огайо) привлекла внимание после того, как в её жилище обнаружили детей, которые годами жили в грязи и антисанитарии. Самому младшему было полтора года, самому старшему — 18. Среди них оказались три пары близнецов. Ни один ребёнок не ходил в школу, а некоторые не умели говорить.

По данным следствия, малышей в доме могло быть и больше. Четыре года назад Элизабет родила сросшихся девочек. Они появились на свет слишком рано — на 24-й неделе — и умерли, хотя врачи боролись за их жизни.

Пока неясно, приходятся ли Элизабет и её супруг Гэри Сайдерс родителями всем найденным детям. Пара расписалась в 2008 году: жениху тогда было 18 лет, невесте — всего 15. Как рассказал родственник семьи Ронни Флетчер, девушка ушла к любимому из-за тяжёлой домашней обстановки. Первенец у них появился спустя два месяца после свадьбы.

Флетчер признался, что вместе с женой даже не подозревал, сколько детей растёт в этом доме. По его словам, он видел лишь двоих или троих, да и то очень давно.

«Если бы мы знали, что в том доме всё так же, мы бы что-то сделали — даже если бы это было просто поехать туда и забрать детей самим или дать им деньги», — заключил он.

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Незадолго до этого сообщалось, что власти штата Огайо освободили 16 детей семьи Сайдерс. Более четырёх лет их держали в одной комнате площадью около 12 квадратных метров. Семерых пришлось срочно доставить в больницу, причём двоих переправили в травмцентры вертолётами, а один ребёнок был в критическом состоянии.

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Вероника Бакумченко
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