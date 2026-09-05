Ледокол «Адмирал Макаров» горит в Кронштадте

На ремонтируемом ледоколе «Адмирал Макаров» произошёл пожар в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Возгорание возникло в трюме судна, сообщили в МЧС.

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Сообщение о происшествии поступило 5 сентября около 14:20. Судно находилось на ремонте на территории Морского завода на Петровской улице. По данным спасателей, огонь распространился на площади около 80 квадратных метров. Ранее сообщалось о горении участка трюма площадью около 100 квадратных метров.

«В трюме ремонтируемого корабля происходит горение обстановки на площади 80 кв. метров», — говорится в сообщении МЧС Петербурга.

К тушению привлекли 10 единиц техники и 52 сотрудника ведомства. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара пока не сообщается.