Ледокольная гонка в Арктике: ЕС задумал расширить флот ради укрепления позиций на Севере

Евросоюз намерен расширить ледокольный флот для укрепления своего присутствия в Арктике. Брюссель планирует развивать производство современных судов ледового класса и организовать их совместные закупки. Об этом говорится в новой арктической стратегии Еврокомиссии, представленной 20 октября.

«ЕС проведёт оценку промышленных возможностей и потребностей в ресурсах для работы в Арктике, укрепит технологическое лидерство и поддержит совместные закупки и распределение ресурсов, чтобы повысить доступность современных ледоколов в Европе», — говорится в документе.

Брюссель намерен определить, какие предприятия способны строить такие суда и сколько техники потребуется для работы в северных широтах. При этом конкретное число новых ледоколов и сроки их появления в стратегии пока не указаны.

Расширение флота станет частью масштабного пересмотра европейской политики в Арктике. Помимо судостроения, ЕС собирается усилить спутниковое наблюдение, обмен разведывательной информацией и защиту критической инфраструктуры. В частности, планируется создать специальный центр для мониторинга подводных кабелей связи.

Новая стратегия уделяет значительно больше внимания безопасности на фоне усиления геополитической конкуренции. Среди других приоритетов Евросоюза — развитие транспортных маршрутов, научные исследования и сотрудничество с арктическими государствами.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить часть оборонных расходов ЕС на оборудование для Арктики, включая ледоколы. В январе 2026 года она также призвала укреплять сотрудничество с США и другими партнёрами в вопросах безопасности северного региона.