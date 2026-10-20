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Регион
Опубликовано 20 октября, 14:07

«Пусть не забывает про Северный флот»: В Совфеде осадили Каллас после её слов об Арктике

Сенатор Джабаров: Каллас стоит не забывать о флоте РФ в Арктике перед угрозами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сенатор Владимир Джабаров считает, что главе евродипломатии Кае Каллас стоит освежить знания по географии. Поводом стали её заявления о претензиях на чужие морские маршруты. По словам парламентария, в риторике чиновницы прослеживается вопиющее незнание карты.

«Если бы она это знала, она бы понимала, что Северный морской путь лежит в территориальных водах России», — приводит «Абзац» слова Джабарова. Он подчеркнул: прежде чем делать такие заявления, стоило бы помнить о российских рубежах в Арктике.

Сенатор также напомнил, что у истоков Северного морского пути стоит российский Северный флот. С ним, по его оценке, не может тягаться ни одно европейское государство — даже все вместе взятые страны НАТО.

Джабаров посоветовал Каллас отказаться от агрессивных выпадов. Вместо угроз, по его мнению, стоило бы заняться поиском путей для восстановления диалога с Москвой.

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Ранее сообщалось, что Кая Каллас заявила о намерении ЕС соперничать с Россией и Китаем в Арктике. По словам чиновницы, европейским странам необходимо активнее отстаивать свои интересы в указанном регионе, который становится одним из центров международного соперничества.

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Дарья Нарыкова
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