Песков посоветовал евродипломатам разобраться с позицией после заявлений Каллас об Арктике

Арктика должна оставаться территорией взаимовыгодного сотрудничества, а не превращаться в зону противостояния. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза усилить конкуренцию с Россией и Китаем в регионе.

«Мы убеждены, что Арктика не должна быть территорией противостояния, зоной конфронтации. Наоборот, она должна быть территорией взаимовыгодного сотрудничества. Чтобы это обеспечить, необходим диалог. Россия открыта для такого диалога», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание на противоречия в позиции главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его словам, она неоднократно выступала против переговоров с Москвой, хотя без прямого общения невозможно выстроить полноценное взаимодействие между странами.

«Соответственно, европейским дипломатам нужно разобраться со своей позицией и, наверное, объяснить друг другу, как они собираются выстраивать форматы взаимодействия без диалога. С нашей точки зрения, это невозможно», — добавил пресс-секретарь президента.

Поводом для комментария стали заявления Каллас о намерении Евросоюза противостоять усилению влияния России и Китая в Арктике. В интервью британской газете The Times она подчеркнула, что Брюссель намерен добиваться свободного доступа к Северному морскому пути и укреплять сотрудничество с США и Канадой.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Евросоюза создать в Арктике центр наблюдения за российскими подводными лодками и судами так называемого теневого флота. Новая стратегия Брюсселя предусматривает расширение военной инфраструктуры в регионе и выделение €260 миллионов на развитие оборонных технологий.