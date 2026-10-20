Подлодки, «теневой флот» и €260 млн: ЕС готовит новый план усиления в Арктике

Евросоюз собирается создать центр наблюдения за российскими подводными лодками и судами так называемого теневого флота в Арктике. Новый объект станет частью стратегии ЕС по укреплению присутствия в регионе. Его местоположение пока держат в секрете, сообщает британская газета The Times со ссылкой на готовящийся документ и интервью с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Обновлённую арктическую стратегию Брюссель планировал представить 20 октября. Помимо морского центра, она предусматривает создание системы наблюдения за подводными кабелями связи и их восстановления после возможных диверсий. Евросоюз также намерен развивать порты и аэропорты, которые позволят быстро перебрасывать военные подразделения.

На укрепление оборонных возможностей в суровых полярных условиях ЕС рассчитывает выделить €260 миллионов. Средства направят на разработку специализированных самолётов и систем обнаружения дальнего действия. Кроме того, Брюссель намерен расширить собственный ледокольный флот.

Каллас объяснила изменение курса растущим соперничеством мировых держав. По её словам, Арктика приобретает всё большее значение для торговли, энергетики, коммуникаций и обороны. При этом европейские страны обеспокоены активностью России и Китая, которые располагают значительно большим количеством ледоколов.

Особое внимание в Брюсселе уделяют Северному морскому пути. Европейские политики опасаются, что Москва и Пекин смогут использовать этот маршрут для усиления своего влияния на международную торговлю. Каллас призвала ЕС теснее сотрудничать с США и Канадой, чтобы не допустить появления новых препятствий для судоходства.

Глава европейской дипломатии также выразила подозрения, что российские и китайские исследовательские экспедиции занимаются не только научной работой, но и изучением стратегически важных объектов. По её оценке, полученные сведения могут использоваться для расширения влияния в регионе.

Новая стратегия заметно отличается от предыдущей версии, принятой в 2021 году. Тогда Брюссель уделял основное внимание климату, экологии и устойчивому развитию. Теперь одним из главных приоритетов становится безопасность.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава МИД России Сергей Лавров обвинил НАТО в стремлении превратить Арктику в новое направление противостояния с Москвой. По словам министра, альянс усиливает военную активность у российских северных границ, проводит учения и создаёт дополнительные командные структуры.