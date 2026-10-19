Каллас допустила смягчение позиции ЕС по добыче нефти и газа в Арктике

Евросоюз может смягчить прежнюю позицию по освоению нефтегазовых месторождений в Арктике на фоне высоких цен на энергоносители. Такую возможность допустила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью The Times.

По словам Каллас, на стоимость энергоресурсов влияют ограничения поставок через Ормузский пролив и другие обстоятельства. «Сейчас мы оказались в ситуации, когда на цены влияют не только ограничения поставок нефти и газа через Ормузский пролив, но и другие обстоятельства, которые привели к очень высоким ценам на нефть», — подчеркнула она.

Прежняя арктическая стратегия ЕС предусматривала противодействие расширению добычи ископаемого топлива в регионе. Брюссель также оказывал давление на Норвегию, добиваясь ограничения разработки новых месторождений. При этом Норвегия не входит в Евросоюз, но европейский рынок остаётся для неё крупнейшим. Поэтому позиция Брюсселя имеет значение для планов Осло по освоению нефтегазовых запасов.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре курса, Каллас указала на то, что страны ищут дополнительные источники энергии. «Поэтому, разумеется, новые ресурсы также относятся к тому, что сейчас изучают все страны, чтобы обеспечить себя энергией. Но здесь необходимо найти непростой баланс с точки зрения защиты окружающей среды», — резюмировала дипломат.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что страна планирует довести совокупную добычу нефти и природного газа государственной компанией TPAO до миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Промежуточную цель в 550–600 тысяч баррелей рассчитывают достичь уже к 2028 году.