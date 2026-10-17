Турция увеличит добычу нефти до миллиона баррелей в сутки

Турция планирует довести совокупную добычу нефти и природного газа государственной компанией TPAO до миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Промежуточную цель в 550–600 тысяч баррелей рассчитывают достичь уже к 2028 году. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

По словам министра, в последние годы Анкара существенно расширила добычу благодаря открытию новых месторождений. Сейчас TPAO производит около 350 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки с учётом проектов внутри страны и за рубежом.

Особое внимание власти уделяют разработке месторождений в Чёрном море. Одним из ключевых проектов станет плавучая производственная платформа Osman Gazi, которую планируют задействовать на газовом месторождении Сакарья. Её запуск должен помочь увеличить объёмы добычи природного газа.

При этом Турция не ограничивается собственными месторождениями. Геологоразведочные работы и энергетические проекты ведутся также в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане, Венгрии, Болгарии, Омане и Ливии.

Байрактар подчеркнул, что страна продолжит поиск новых запасов нефти и газа как на черноморском шельфе, так и на юго-востоке Турции. Для этого Анкара расширяет собственный флот буровых и сейсморазведочных судов.

Стратегическая цель турецких властей — сократить зависимость от импорта энергоносителей и укрепить позиции страны на международном энергетическом рынке. В перспективе Анкара рассчитывает обеспечивать собственные потребности в нефти и газе за счёт внутренних и зарубежных проектов.

Ранее Life.ru сообщал, что на фоне проблем с Ормузским проливом нефтепровод Басра — Джейхан из Ирака к турецкому порту на Средиземном море мог бы стать безопасным обходным маршрутом. Аналитики называют это «золотой возможностью» для Турции и мирового энергорынка, а глава МЭА Фатих Бирол уже говорил, что обходные пути искать придётся. Анкара может стать энергохабом, но для проекта нужны деньги, в том числе от Европы.