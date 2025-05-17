Эрдоган объявил об обнаружении газового месторождения в Чёрном море
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об открытии крупного месторождения газа в Чёрном море. По его оценкам, стоимость обнаруженных запасов составляет около 30 миллиардов долларов.
«Обнаружено новое газовое месторождение в Чёрном море на скважине «Гёктепе-3». Объём — 75 млрд кубометров, экономическая ценность — $30 млрд. Это месторождение сможет обеспечивать наши домохозяйства газом в течение примерно трёх с половиной лет», — написал он в социальной сети Х.
Президент Турции рассказал, что с момента начала исследований на шельфе страны было проведено 11 буровых работ в акватории Средиземного моря и 38 — в акватории Чёрного моря.
Кстати, в конце зимы стало известно, что представители Турции и России активно работают над технической стороной проекта по созданию международного газового хаба на территории Турции. Сообщалось, что обе стороны продолжают углублённо обсуждать технические аспекты проекта на уровне специалистов.