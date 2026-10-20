Каллас заявила о намерении ЕС соперничать с Россией и Китаем в Арктике

Евросоюз намерен усилить своё присутствие в Арктике и вступить в соперничество с Россией и Китаем за влияние на Северный морской путь. Брюссель хочет обеспечить беспрепятственный доступ к стратегически важному торговому маршруту и рассчитывает на поддержку США и Канады. Об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала в интервью британской газете The Times.

По словам Каллас, европейским странам необходимо активнее отстаивать свои интересы в Арктике, которая становится одним из центров международного соперничества. Особое беспокойство в Брюсселе вызывает растущее влияние Москвы и Пекина на судоходство в северных широтах.

Глава дипломатии ЕС призвала выстраивать общую стратегию с Вашингтоном и Оттавой. По её мнению, согласованные действия западных стран позволят избежать ситуации, при которой Россия и Китай смогут использовать Северный морской путь для ограничения доступа других государств.

«Вместе с такими заинтересованными сторонами мы можем не позволить нашим соперникам создать новое узкое место и обеспечить открытость этого маршрута для всех», — заявила Каллас.

Брюссель уже готовит обновлённую стратегию в отношении Арктики. В отличие от прежнего подхода, сосредоточенного преимущественно на климате и экологии, новый документ уделяет значительно больше внимания безопасности, военной инфраструктуре и защите морских коммуникаций.

В частности, Евросоюз рассматривает возможность расширения ледокольного флота, развития систем наблюдения за российскими судами и защиты подводных кабелей связи. На разработку технологий, предназначенных для работы в арктических условиях, планируется направить около 260 миллионов евро.

Северный морской путь приобретает всё большее экономическое значение благодаря возможности сократить время доставки грузов между Азией и Европой. При этом существенная часть маршрута проходит вдоль российского арктического побережья, где действуют специальные правила судоходства. Заявления Каллас сами по себе не меняют правовой режим этих вод.

Ранее Life.ru сообщал, что ЕС собирается создать специальный центр наблюдения за российскими подводными лодками и судами в Арктике. Проект входит в новую стратегию Брюсселя, которая также предусматривает укрепление военной инфраструктуры и усиление контроля за морскими коммуникациями.