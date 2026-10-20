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Опубликовано 20 октября, 13:37

Каллас заявила о намерении ЕС соперничать с Россией и Китаем в Арктике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюз намерен усилить своё присутствие в Арктике и вступить в соперничество с Россией и Китаем за влияние на Северный морской путь. Брюссель хочет обеспечить беспрепятственный доступ к стратегически важному торговому маршруту и рассчитывает на поддержку США и Канады. Об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала в интервью британской газете The Times.

По словам Каллас, европейским странам необходимо активнее отстаивать свои интересы в Арктике, которая становится одним из центров международного соперничества. Особое беспокойство в Брюсселе вызывает растущее влияние Москвы и Пекина на судоходство в северных широтах.

Глава дипломатии ЕС призвала выстраивать общую стратегию с Вашингтоном и Оттавой. По её мнению, согласованные действия западных стран позволят избежать ситуации, при которой Россия и Китай смогут использовать Северный морской путь для ограничения доступа других государств.

«Вместе с такими заинтересованными сторонами мы можем не позволить нашим соперникам создать новое узкое место и обеспечить открытость этого маршрута для всех», — заявила Каллас.

Брюссель уже готовит обновлённую стратегию в отношении Арктики. В отличие от прежнего подхода, сосредоточенного преимущественно на климате и экологии, новый документ уделяет значительно больше внимания безопасности, военной инфраструктуре и защите морских коммуникаций.

В частности, Евросоюз рассматривает возможность расширения ледокольного флота, развития систем наблюдения за российскими судами и защиты подводных кабелей связи. На разработку технологий, предназначенных для работы в арктических условиях, планируется направить около 260 миллионов евро.

Северный морской путь приобретает всё большее экономическое значение благодаря возможности сократить время доставки грузов между Азией и Европой. При этом существенная часть маршрута проходит вдоль российского арктического побережья, где действуют специальные правила судоходства. Заявления Каллас сами по себе не меняют правовой режим этих вод.

Из Кузбасса к Северному морскому пути: В России задумали новый маршрут через две реки
Из Кузбасса к Северному морскому пути: В России задумали новый маршрут через две реки

Ранее Life.ru сообщал, что ЕС собирается создать специальный центр наблюдения за российскими подводными лодками и судами в Арктике. Проект входит в новую стратегию Брюсселя, которая также предусматривает укрепление военной инфраструктуры и усиление контроля за морскими коммуникациями.

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Наталья Демьянова
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