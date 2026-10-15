Из Кузбасса к Северному морскому пути: В России задумали новый маршрут через две реки

В Кемеровской области изучают возможность создания нового транспортного коридора, который свяжет Кузбасс с арктическим портом Сабетта через реки Томь и Обь. Об этом заявил губернатор региона Илья Середюк на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Отправной точкой маршрута должен стать город Юрга. Оттуда грузы предполагается направлять по Томи, затем по Оби с последующим выходом к морскому порту Сабетта.

«Мы сегодня просчитываем ещё один транспортный путь. Это мультимодальный водный маршрут от города Юрга по реке Томь, дальше река Обь и выход на морской порт Сабетта», — рассказал Середюк.

По словам главы региона, новая логистическая схема способна открыть для Кузбасса дополнительное экспортное направление. Одновременно её реализация позволит укрепить значение российской Арктики в национальной транспортной системе.

Пока инициатива находится на стадии проработки. Сроки запуска перевозок, предполагаемые объёмы грузопотока и стоимость реализации проекта губернатор не уточнил.

Заявление прозвучало на Российской энергетической неделе, которая проходит в столице с 14 по 16 октября. Форум объединяет представителей органов власти и энергетической отрасли для обсуждения развития топливно-энергетического комплекса.

Ранее Life.ru сообщал о планах Китая и России создать ещё один речной маршрут в Арктику — по Иртышу и Оби. По данным South China Morning Post, Пекин заинтересован в развитии этого направления как дополнительного транспортного коридора. Предполагается, что речные перевозки позволят связать китайские логистические маршруты с Северным морским путём.