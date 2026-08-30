На случай войны или санкций: Китай нашёл в Оби защищённый от глаз США маршрут в Арктику

Власти Китай рассматривают возможность создания вместе с Россией логистического маршрута по рекам Иртыш и Обь в Арктику. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники в экспертном сообществе.

Иртыш берёт начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и, протекая через территорию Казахстана, впадает Обь, которая оканчивается Обской губой и Карским морем. Потенциально, такой маршрут смог бы обеспечить Пекину доступ в богатую ресурсами Арктику и обеспечеить судоходство вне поля зрения США или действия международных санкций.

По словам старшего научного сотрудника Шанхайского института международных исследований Чжао Лун, конфликты на Украине и в Ормузском проливе повышают «повышают перспективы альтернативных морских маршрутов».

«Морские судоходные линии сталкиваются с последствиями геополитических конфликтов, и их последствия становятся всё более долгосрочными и выраженными. <...> Поэтому любое потенциальное решение, предлагающее дополнительные варианты маршрутов, неизбежно будет набирать обороты», — считает он. Также маршрут даст доступ к Северному морскому пути, который «тает» и становится для КНР всё более привлекательным.

Ранее китайская компания Sealegend Shipping объявила о запуске регулярных контейнерных рейсов по Северному морскому пути. Ожидается, что суда будут ходить каждую неделю.