Легенда оказалась правдой: В Казани из-под земли подняли немецкую «Пантеру»

В Казани извлекли из-под земли немецкий танк Panzerkampfwagen V «Пантера» времён Великой Отечественной войны. Раритет находился примерно на четырёхметровой глубине, сообщили в пресс-службе Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ)

В Казани подняли из-под земли немецкий танк «Пантера». Фото © Telegram/ КНИТУ

Для подъёма многотонной машины потребовалось специальное оборудование. К операции привлекли компанию, которая ранее участвовала в перевозке космического корабля «Буран» и прогулочной подлодки «Нептун».

Десятилетиями танк оставался скрытым под землёй и превратился в университетскую легенду. Обнаружили его в августе во время строительных работ на территории вуза.

В Казани подняли из-под земли немецкий танк «Пантера». Фото © Telegram/ КНИТУ

В послевоенные годы «Пантеру» использовали в КХТИ как бронеяму для испытаний высокоэнергетических материалов, включая порох и пиротехнические составы. До этого трофейная машина, предположительно, могла служить учебным пособием для курсантов Казанского танкового училища.

Существует версия, что бронетехника попала в Казань после боёв на Курской дуге. Документального подтверждения именно этого маршрута пока нет. Теперь находку ждут консервация и реставрация. После восстановления танк планируют музеефицировать.

В августе Life.ru рассказывал об обнаружении этой «Пантеры» во дворе КНИТУ. Тогда выяснилось, что в послевоенные годы её приспособили под защищённую бронеяму для экспериментов со взрывчатыми веществами, а позднее засыпали землёй.