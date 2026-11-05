Криштиану Роналду не намерен проводить прощальный матч за сборную Португалии после объявления о завершении международной карьеры. Причиной такого решения стал затянувшийся конфликт 41-летнего нападающего с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем, сообщает португальское издание Observador.

По информации журналистов, Роналду пока не хочет выходить на поле в футболке сборной даже ради символического прощания с болельщиками. При этом Португальская футбольная федерация (FPF) намерена организовать специальное мероприятие в честь легендарного форварда, однако его формат ещё не определён.

В четверг, 5 ноября, между футболистом и Жезушем должен был состояться телефонный разговор при посредничестве президента федерации Педру Проэнсы. Однако беседа сорвалась: Роналду отказался общаться с наставником сборной.

Отношения между игроком и тренером испортились ещё в сентябре. Тогда Роналду остался на скамейке запасных в матче Лиги наций против Норвегии, хотя, по его словам, Жезуш обещал выпустить его на поле на 30 минут. После конфликта нападающий покинул расположение национальной команды.

Впоследствии федерация отстранила Роналду от матчей сборной на месяц и оштрафовала на 255 евро. Дисквалификация должна была закончиться к ноябрьским встречам с Данией и Уэльсом, однако футболист решил завершить выступления за Португалию.

Сам Жезуш заявил, что хотел сохранить Роналду в команде и просил его продолжить международную карьеру. Тренер подчеркнул, что уважает решение нападающего, который навсегда останется важной фигурой в истории португальского футбола.

Роналду объявил об уходе из сборной 5 ноября после 23 лет выступлений. За национальную команду он провёл 234 матча и забил 146 голов, установив мировые рекорды в мужском футболе. При этом завершать клубную карьеру форвард пока не собирается и продолжает выступать за саудовский «Аль-Наср».