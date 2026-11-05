Английский «Манчестер Юнайтед» обратился к Криштиану Роналду после его решения завершить выступления за сборную Португалии. Клуб поздравил бывшего нападающего с выдающейся международной карьерой и поблагодарил за достижения, которыми он прославил свою страну.

«Всего наилучшего, Криштиану, и поздравляем с потрясающей международной карьерой, в которой ты заставил свою страну гордиться собой», — говорится в заявлении на официальном сайте манкунианцев.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в два периода — с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022-й. Именно в английском клубе португалец превратился в звезду мирового футбола и в 2008 году завоевал свой первый «Золотой мяч».