Лёгкие под ударом: Володин сообщил о резком росте заболеваний у молодых россиян
Володин сообщил о росте числа пациентов с поражением органов дыхания на 30%
Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru
За последний год число пациентов с поражениями органов дыхания в России выросло на 30%, причём чаще всего с подобными проблемами сталкиваются подростки и молодые люди до 35 лет. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в мессенджере MAX.
Спикер нижней палаты парламента обратил внимание на опасность табака, вейпов и электронных сигарет. По его словам, такая продукция содержит металлы, смолы и различные токсичные соединения, способные провоцировать тяжёлые заболевания.
«Их попадание в организм может привести к серьёзным заболеваниям, в том числе онкологии, болезни лёгких, сердечно-сосудистой недостаточности», — предупредил Володин.
На фоне роста числа пациентов с проблемами дыхательной системы Госдума намерена ужесточить требования к производителям и продавцам никотинсодержащей продукции. Уже 11 ноября депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект, предусматривающий раскрытие информации об ингредиентах, входящих в состав сигарет, вейпов и других подобных изделий.
Сейчас производители и импортёры ежегодно передают сведения о составе продукции уполномоченному органу в сфере здравоохранения. Однако часть данных они вправе относить к коммерческой тайне, поэтому эта информация остаётся недоступной для широкой общественности.
Новый законопроект призван изменить ситуацию. В частности, производители не смогут скрывать сведения о компонентах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие или обладают канцерогенными свойствами.
«Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно. Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок — с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года», — подчеркнул председатель Госдумы.
Таким образом, новые требования могут заработать на два месяца раньше первоначально намеченного срока. Окончательное решение будет зависеть от дальнейшего рассмотрения законопроекта и его принятия.
Ранее Life.ru рассказывал о тяжёлом поражении лёгких у 16-летнего подростка после курения вейпов. Как сообщил профессор Сеченовского университета, заболевание затронуло около 90% лёгочной ткани юноши, причём даже после лечения примерно 40% повреждённых участков восстановить не удалось. Врач предупредил, что вызванное электронными сигаретами воспаление способно продолжаться даже после отказа от них, а в тяжёлых случаях приводит к фиброзу — замещению здоровой лёгочной ткани соединительной. Такие изменения могут сохраняться на протяжении всей жизни.