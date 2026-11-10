За последний год число пациентов с поражениями органов дыхания в России выросло на 30%, причём чаще всего с подобными проблемами сталкиваются подростки и молодые люди до 35 лет. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в мессенджере MAX.

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание на опасность табака, вейпов и электронных сигарет. По его словам, такая продукция содержит металлы, смолы и различные токсичные соединения, способные провоцировать тяжёлые заболевания.

«Их попадание в организм может привести к серьёзным заболеваниям, в том числе онкологии, болезни лёгких, сердечно-сосудистой недостаточности», — предупредил Володин.

На фоне роста числа пациентов с проблемами дыхательной системы Госдума намерена ужесточить требования к производителям и продавцам никотинсодержащей продукции. Уже 11 ноября депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект, предусматривающий раскрытие информации об ингредиентах, входящих в состав сигарет, вейпов и других подобных изделий.

Сейчас производители и импортёры ежегодно передают сведения о составе продукции уполномоченному органу в сфере здравоохранения. Однако часть данных они вправе относить к коммерческой тайне, поэтому эта информация остаётся недоступной для широкой общественности.

Новый законопроект призван изменить ситуацию. В частности, производители не смогут скрывать сведения о компонентах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие или обладают канцерогенными свойствами.

«Раскрытие информации о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции крайне важно. Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок — с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года», — подчеркнул председатель Госдумы.

Таким образом, новые требования могут заработать на два месяца раньше первоначально намеченного срока. Окончательное решение будет зависеть от дальнейшего рассмотрения законопроекта и его принятия.