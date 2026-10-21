«Повреждено 90% лёгких»: Пульмонолог рассказал о последствиях курения вейпов у подростков

16-летний подросток получил тяжёлое поражение лёгких после курения вейпов. Болезнь затронула около 90% лёгочной ткани, а после лечения примерно 40% восстановить так и не удалось. О последствиях увлечения электронными сигаретами рассказал профессор Сеченовского университета Павел Бережанский в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.

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По словам врача, даже после отказа от вейпов воспалительные процессы в лёгких могут продолжаться. В тяжёлых случаях повреждённые участки замещаются соединительной тканью, из-за чего развивается фиброз. Такие изменения нарушают нормальную работу органов дыхания и могут сохраняться на протяжении всей жизни.

Чтобы наглядно продемонстрировать опасность жидкостей для электронных сигарет, Бережанский провёл эксперимент с пенопластовыми шариками, имитирующими лёгочные альвеолы. При контакте с жидкостью шарики начали уменьшаться, часть из них разрушилась, а остальные слиплись. Этот опыт иллюстрирует воздействие жидкости на материал, но не воспроизводит процессы в человеческих лёгких.

Врач объяснил, что вещества, попадающие в дыхательные пути при использовании вейпов, способны вызывать воспаление и повреждение тканей. Особенно опасны такие последствия для подростков, чей организм ещё продолжает развиваться.

При этом электронные сигареты могут негативно влиять не только на лёгкие, но и на мозг. Психолог Вера Никишина предупредила, что высокие дозы никотина способны вызывать изменённое состояние сознания, ухудшать память, внимание и способность концентрироваться.

Ранее Life.ru рассказывал о 16-летнем подростке из Кемерова, который после двух лет курения вейпов попал в реанимацию с практически полным поражением лёгких. Сначала юношу госпитализировали с пневмонией, однако после выписки его состояние вновь ухудшилось. Насыщение крови кислородом упало до критических 65% при норме 95–100%. Компьютерная томография выявила серьёзные изменения в обоих лёгких.