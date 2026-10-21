«Повреждено 90% лёгких»: Пульмонолог рассказал о последствиях курения вейпов у подростков
SHOT проверка: У подростка обнаружили 90% повреждения лёгких из-за курения вейпа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
16-летний подросток получил тяжёлое поражение лёгких после курения вейпов. Болезнь затронула около 90% лёгочной ткани, а после лечения примерно 40% восстановить так и не удалось. О последствиях увлечения электронными сигаретами рассказал профессор Сеченовского университета Павел Бережанский в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.
Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По словам врача, даже после отказа от вейпов воспалительные процессы в лёгких могут продолжаться. В тяжёлых случаях повреждённые участки замещаются соединительной тканью, из-за чего развивается фиброз. Такие изменения нарушают нормальную работу органов дыхания и могут сохраняться на протяжении всей жизни.
Чтобы наглядно продемонстрировать опасность жидкостей для электронных сигарет, Бережанский провёл эксперимент с пенопластовыми шариками, имитирующими лёгочные альвеолы. При контакте с жидкостью шарики начали уменьшаться, часть из них разрушилась, а остальные слиплись. Этот опыт иллюстрирует воздействие жидкости на материал, но не воспроизводит процессы в человеческих лёгких.
Врач объяснил, что вещества, попадающие в дыхательные пути при использовании вейпов, способны вызывать воспаление и повреждение тканей. Особенно опасны такие последствия для подростков, чей организм ещё продолжает развиваться.
При этом электронные сигареты могут негативно влиять не только на лёгкие, но и на мозг. Психолог Вера Никишина предупредила, что высокие дозы никотина способны вызывать изменённое состояние сознания, ухудшать память, внимание и способность концентрироваться.
Ранее Life.ru рассказывал о 16-летнем подростке из Кемерова, который после двух лет курения вейпов попал в реанимацию с практически полным поражением лёгких. Сначала юношу госпитализировали с пневмонией, однако после выписки его состояние вновь ухудшилось. Насыщение крови кислородом упало до критических 65% при норме 95–100%. Компьютерная томография выявила серьёзные изменения в обоих лёгких.
Между тем с начала 2026 года в России зафиксировали два случая гибели детей после использования вейпов, ещё 12 несовершеннолетних попали в больницы. На этом фоне регионы готовятся ужесточать ограничения на продажу электронных сигарет. В частности, в Санкт-Петербурге уже предложили полностью запретить торговлю вейпами и жидкостями для них на пять лет. Если инициативу примут, ограничения будут действовать с марта 2027 года до марта 2032-го.
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