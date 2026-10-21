На упаковке — ноль, в жидкости — двойная доза: SHOT ПРОВЕРКА разоблачила «безникотиновые» вейпы

В электронных сигаретах и жидкостях, проверенных журналистами SHOT ПРОВЕРКИ, обнаружили никотин в концентрации, превышающей допустимую для розничной продажи в России. Самый высокий показатель составил 48,63 мг/мл, хотя на упаковке этой продукции, по данным расследования, было заявлено полное отсутствие никотина.

В якобы безникотиновых вейпах обнаружено до 49 мг/мл никотина. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Образцы для лабораторного исследования собрал автор проекта Олег Сидякин. Экспертиза охватила продукцию трёх линеек: LOST MARY BM 16000, LOVA BM/MO 16/30 by LOST MARY и HOTSPOT PODONKI. Ни один из проверенных образцов не уложился в установленный предел концентрации никотина — 20 мг/мл.

Наиболее значительное расхождение между маркировкой и фактическим составом выявили у жидкостей HOTSPOT PODONKI. Вместо заявленных 0 мг/мл специалисты зафиксировали от 46,85 до 48,63 мг/мл. Таким образом, максимальный результат оказался более чем вдвое выше разрешённого уровня.

Схожую ситуацию обнаружили при исследовании LOVA BM/MO 16/30 by LOST MARY. Продукцию также представляли как безникотиновую, однако анализ показал содержание вещества в пределах 31,18–32,19 мг/мл.

У LOST MARY BM 16000 никотин был указан на упаковке, но его фактическая концентрация превысила заявленную. При обозначенных 20 мг/мл лаборатория установила значения от 31,18 до 31,75 мг/мл.

Авторы расследования обратили внимание и на возможные последствия недостоверной маркировки. Обозначение «без никотина» может использоваться недобросовестными продавцами, чтобы представить электронные сигареты менее опасными, в том числе для подростков. При этом российское законодательство запрещает продавать такие устройства несовершеннолетним независимо от их состава.

Жидкости с концентрацией никотина выше 20 мг/мл нельзя реализовывать в розницу на территории России. Как отмечает SHOT ПРОВЕРКА, компаниям за нарушение грозит штраф до 120 тысяч рублей, а продукцию могут обязать убрать с продажи. Высокое содержание никотина также увеличивает риск отравления и формирования зависимости.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях употребления вейпов детьми в России. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, с начала 2026 года были зафиксированы два случая гибели детей после использования электронных сигарет, ещё 12 несовершеннолетних оказались в больницах. В одном из случаев причиной смерти ребёнка предположительно стало отравление жидкостью для вейпа. В другом использование электронной сигареты рассматривалось врачами как одна из возможных причин гибели школьника.