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Опубликовано 6 сентября, 17:48

Летать — так летать! Розенбаум раскрыл планы на празднование 75-летия

Розенбаум признался, что всю жизнь празднует дни рождения на сцене

Обложка © Life.ru / Александра Мышляева

Обложка © Life.ru / Александра Мышляева

Александр Розенбаум рассказал, что своё 75-летие по традиции проведёт на сцене вместе со зрителями. В беседе с журналистами перед показом мюзикла «Вальс-бостон» артист отметил, что именно так привык отмечать день рождения на протяжении всей карьеры.

Розенбаум раскрыл планы на 75-летие. Видео © Life.ru

«Я день рождения всю жизнь праздную на сцене с публикой», — заявил Розенбаум.

Он вспомнил и самые необычные подарки, которые ему пытались преподнести на дни рождения. По его словам, среди них неоднократно были лошади.

Однако от таких подарков артист всегда отказывался из-за плотного рабочего графика. Розенбаум давно увлекается конным спортом и любит лошадей, но прежде объяснял, что содержание животного требует времени, внимания и подходящих условий.

13 сентября Александру Розенбауму исполнится 75 лет. Сам музыкант ранее называл эту цифру «большой, но шикарной».

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Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Розенбаум объяснил, почему знаменитости порой резко отвечают представителям прессы. По словам артиста, с возрастом люди становятся спокойнее, однако некоторые публикации могут провоцировать жёсткую реакцию. Розенбаум отметил, что за полвека работы и сам не раз сталкивался с подобными ситуациями.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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