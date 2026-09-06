Летать — так летать! Розенбаум раскрыл планы на празднование 75-летия

Александр Розенбаум рассказал, что своё 75-летие по традиции проведёт на сцене вместе со зрителями. В беседе с журналистами перед показом мюзикла «Вальс-бостон» артист отметил, что именно так привык отмечать день рождения на протяжении всей карьеры.

Розенбаум раскрыл планы на 75-летие. Видео © Life.ru

«Я день рождения всю жизнь праздную на сцене с публикой», — заявил Розенбаум.

Он вспомнил и самые необычные подарки, которые ему пытались преподнести на дни рождения. По его словам, среди них неоднократно были лошади.

Однако от таких подарков артист всегда отказывался из-за плотного рабочего графика. Розенбаум давно увлекается конным спортом и любит лошадей, но прежде объяснял, что содержание животного требует времени, внимания и подходящих условий.

13 сентября Александру Розенбауму исполнится 75 лет. Сам музыкант ранее называл эту цифру «большой, но шикарной».

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Розенбаум объяснил, почему знаменитости порой резко отвечают представителям прессы. По словам артиста, с возрастом люди становятся спокойнее, однако некоторые публикации могут провоцировать жёсткую реакцию. Розенбаум отметил, что за полвека работы и сам не раз сталкивался с подобными ситуациями.