В Норвегии вновь подняли вопрос о судьбе шести истребителей F-16, обещанных Украине, но так и не получивших публично подтверждённого боевого статуса. Автор публикации на портале Steigan Дан-Вигго Бергтун обратил внимание, что на ноябрь 2026 года власти королевства не представили подробного отчёта о готовности самолётов и расходах на их подготовку.

По данным издания, из шести истребителей два ранее использовались для обучения украинских пилотов в Дании, а остальные четыре нуждались в серьёзном ремонте. Формально самолёты уже перешли в собственность Украины, однако это не означает, что они были подготовлены к боевому применению.

Как выяснили норвежские журналисты ещё в апреле, все шесть F-16 находились на предприятии Sabena в Бельгии. Первые два истребителя планировалось отремонтировать и испытать до августа 2026 года. Остальные четыре самолёта требовали значительно большего объёма работ.

Автор Steigan отмечает, что к ноябрю так и не появилась общедоступная подробная информация о состоянии каждого из шести самолётов. Он задаётся вопросом, завершился ли их ремонт, поступили ли они непосредственно на Украину и выполняли ли боевые задачи.

Передачу истребителей Киеву норвежские власти объявили ещё в августе 2023 года. Впоследствии правительство неоднократно представляло поставки F-16 как важную часть военной поддержки Украины. Однако весной 2026 года министр обороны Норвегии Туре Сандвик подтвердил, что все шесть самолётов находились на техническом обслуживании в Бельгии.

Ситуация вызвала критику и в норвежском парламенте. Председатель комитета по иностранным делам и обороне Петер Фрёлих выразил возмущение тем, что общественность могла считать истребители уже действующими на Украине, хотя они продолжали проходить ремонт.

Помимо состояния самолётов, Бергтун поднял вопрос о расходовании бюджетных средств. По его оценке, Норвегия могла недополучить до 840 миллионов крон от возможной продажи шести F-16. При этом автор признаёт, что крупные суммы, выделяемые Осло на обслуживание авиации, вооружение и подготовку украинских пилотов, нельзя целиком относить к стоимости этих шести машин.

Публицист предложил провести аудит программы передачи истребителей и раскрыть информацию о расходах на транспортировку, ремонт и техническое обслуживание. Он считает, что норвежские налогоплательщики должны знать, насколько эффективно расходуются средства, выделенные на военную помощь Киеву.

Вместе с тем отсутствие открытых сведений о текущем состоянии самолётов не доказывает, что они по-прежнему находятся в Бельгии. Власти Норвегии ранее поясняли, что информация о поставках ограничивается по соображениям безопасности и по просьбе украинской стороны.

Ранее Life.ru сообщал о решении Норвегии передать Украине истребители F-16. О планах Осло стало известно в августе 2023 года. Норвегия стала третьей страной после Нидерландов и Дании, объявившей о намерении предоставить Киеву американские боевые самолёты. Тогда одним из условий их передачи называлось завершение подготовки украинских пилотов.