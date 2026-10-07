Лежала у местного жителя: В Испании нашли папскую буллу, исчезнувшую на десятилетия

Гражданская гвардия Испании обнаружила в провинции Севилья оригинальную папскую буллу XVI века, которая десятилетиями считалась пропавшей. Документ нашли в городе Эль-Висо-дель-Алькор после почти двух лет поисков.

Булла была издана во время понтификата Пия V для прихода Санта-Мария-дель-Алькор. Она связана с Фернандо Ариасом де Сааведрой, VII сеньором Эль-Висо и IV графом Кастельяра, а также с участием его и группы местных жителей в битве при Лепанто в 1571 году.

Сам документ датирован 5 марта 1572 года. Он предоставлял полную индульгенцию верующим, которые при выполнении установленных религиозных условий посещали приходскую церковь Эль-Висо.

След буллы потеряли несколько десятилетий назад. Со временем отсутствие сведений о её местонахождении привело даже к сомнениям в том, сохранился ли оригинал вообще. Расследование Гражданская гвардия начала в октябре 2024 года.

Во время поисков правоохранители изучили старые публикации, в том числе статью 2000 года и материал местного культурного объединения, где были изображения документа. Следствие в итоге вышло на одного из жителей Эль-Висо-дель-Алькора.

2 сентября мужчина добровольно передал Гражданской гвардии сложенный пергамент, который хранил у себя дома. Он объяснил, что знал историческую ценность документа и забрал его к себе якобы для сохранности, не собираясь получать от этого материальную выгоду.

Подлинность находки проверили специалисты Исторического архива провинции Севилья. Они установили, что материал, почерк и оформление соответствуют папскому документу второй половины XVI века. Окончательно происхождение буллы подтвердили после сравнения с записью о ней, сохранившейся в Апостольском архиве Ватикана.

Битва при Лепанто произошла в 1571 году между флотом Священной лиги и Османской империи и стала одним из крупнейших морских сражений XVI века. Найденная булла десятилетиями оставалась частью исторической памяти Эль-Висо-дель-Алькора, где её историю сохраняли в том числе благодаря местным реконструкциям и памятным мероприятиям.

Ранее Life.ru рассказывал о другой значимой находке в Испании: анализ ДНК подтвердил, что останки в Севильском соборе действительно принадлежат Христофору Колумбу. Исследование завершило спор, продолжавшийся около 20 лет.