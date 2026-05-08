Лев XIV стал «папой» для нового вида бабочек из Греции

Энтомологи открыли новый вид мелких бабочек из семейства огнёвок. Исследователи присвоили находке название Pyralis papaleonei — в честь нынешнего римского папы Льва XIV. Исследования опубликовали в журнале Pensoft Publishers.

В 2020 году учёные проанализировали родственные связи внутри видового комплекса Pyralis regalis. Специалисты обнаружили генетические свидетельства, что популяция огнёвок P. kacheticalis с Крита представляет отдельный вид.

Новый вид бабочек. Фото © nl.pensoft.net

Исследователи детально изучили музейные экземпляры этой популяции. Сравнение критских образцов с P. kacheticalis из других регионов и иными видами рода Pyralis выявило заметные различия. Учёные зафиксировали отличия в генетике, узоре на крыльях и строении половых органов. Авторы приняли решение выделить этих чешуекрылых в отдельный вид. Видовой эпитет выбрали неслучайно — понтифик активно выступает в защиту климата и окружающей среды.

